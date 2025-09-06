Це не демократична країна, а також не дружня до Республіки Польща країна, зазначили в МЗС країни.

Польща закликала своїх громадян терміново залишити Білорусь, оскільки ті можуть "зіткнутися з подіями, які не будуть для них корисними".

Відповідну заяву речник МЗС Польщі Павел Вронський зробив після того, як у Білорусі затримали поляка, який нібито шпигував за навчаннями "Запад-2025", повідомляє RMF24.

"Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує утриматися від поїздок до Білорусі. Громадяни Польщі можуть зіткнутися там із подіями, які не будуть для них корисними. Це не демократична країна, а також не дружня до Республіки Польща країна", - заявив Вронський.

"Запад-2025" - що відомо

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" стартують 12 вересня і триватимуть по 16 вересня.

Під час навчань "Запад-2025" будуть працювати російські та білоруські спецпризначенці, відпрацьовуватись задачі спільного управління підпорядкованими силами та засобами, питання логістичного забезпечення, певні заходи з мобілізації.

