Як повідомили УНІАН джерела у правоохоронних органах, мова йде про чинного народного депутата Федора Христенка.

На території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Як повідомила Служба безпеки України, за даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення і активно виконував завдання російської спецслужби.

Серед іншого, за матеріалами справи, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України.

У липні цьому народному депутату було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 ("державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану");

ч. 2 ст. 369-2 ("зловживання впливом").

Сьогодні, після його затримання він був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За даними джерела, він - топовий агент ФСБ РФ (резидент), який окремо відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними джерела Христенко перебував у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала у липні за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

Справа Магамедрасулова

21 липня правоохоронці затримали одного з керівників детективів НАБУ за підозрою у веденні бізнесу в Росії. Зазначалося, що "викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова".

