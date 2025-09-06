Юсов підкреслив, що росіяни намагаються "петляти" в ході мирного процесу.

В даний час Росія займається імітацією переговорів щодо припинення війни, щоб дезінформувати українське суспільство та міжнародних партнерів України.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони в інтерв’ю Новини.LIVE Андрій Юсов. Він зазначив, що офіційні представники РФ роблять усе можливе для зриву мирних переговорів, щоб потім звинуватити у цьому Україну.

"Держава-агресор і її представники намагаються "петляти", як то кажуть. Тобто часто видавати або бажане за дійсне, або імітувати бажання переговорів, або перекидати всю відповідальність на Україну, мовляв, ну дивіться, які недоговороздатні", - сказав Юсов.

Відео дня

Як пояснив представник ГУР, така гра - це частина стратегії з дезінформації, яка спрямована на українське населення та союзників, але вони розуміють, хто справжній агресор у війні.

Переговори про припинення війни

Після нещодавніх зусиль президента США Дональда Трампа переговори щодо закінчення війни в Україні зайшли у глухий кут.

В даний час европейські партнери Україени обговорюють, які гарантії безпеки готові йї надати після закінчення війни. В свою чергу російських диктатор Володимир Путін сказав, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським при умові, якщо той приїде до Москви. Сьогодні Зеленський відкинув ідею перемовин у Москві

