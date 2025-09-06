Програма "Єдність за Україну" дала лише два роки захисту — тепер час спливає.

Тисячі українців, які прибули до США за гуманітарною програмою "Єдність за Україну" (U4U), стикаються з ризиком залишитися без легального статусу та дозволу на роботу. Їхні документи закінчуються, а адміністрація Дональда Трампа затримує ухвалення рішень, пише CNN.

Наталія, яка разом із сім’єю прибула до США після початку повномасштабної війни, зізнається: її син навіть не пам’ятає Україну.

"Він не розуміє, чому має їхати звідси", – розповіла її подруга Тетяна.

Відео дня

Проте зараз обидві жінки залишилися без роботи, адже термін їхніх дозволів закінчився.

"Нам потрібно лише купувати їжу та оплачувати рахунки за квартири та машини. Ми не можемо чекати", – пояснила Тетяна.

Програма U4U та блокування заяв

Програма "Єдність за Україну" дозволила близько 280 000 українців отримати дворічний гуманітарний статус у США. Ті, хто прибув до 16 серпня 2023 року, могли подати заяву на тимчасовий захист (TPS).

Однак навесні адміністрація призупинила розгляд заяв U4U, що викликало невизначеність серед українців.

"Запити на новий період гуманітарного умовно-дострокового звільнення (дозволу на продовження дозволу жити та працювати у США - УНІАН) розглядатимуться в індивідуальному порядку", – заявив речник Митної та імміграційної служби США (USCIS).

Страх повернення та безвихідь

Багато українців зізнаються, що не знають, куди їхати, якщо доведеться залишити США.

"Країни Європи також не можуть просто прийняти всіх людей зі США", – сказала Тетяна.

Повернення в Україну для них теж не варіант.

"Навіть якщо зараз вони укладуть мир на деякий час… ми знаємо, що це (повторний напад РФ - УНІАН) станеться знову", – наголосила вона.

Американці, які брали участь у програмі спонсорства, також висловлюють розчарування. Анджела Боеленс із Айови, яка запросила кількох українців, каже:

"У них немає документів, які б підтверджували, що вони перебувають тут легально... Вони не можуть працювати. Ми змушуємо людей ставати злочинцями, якщо вони намагаються утримувати свої сім’ї".

Вона додає, що відчуває провину перед українцями та місцевими громадами: "Це розбиває серце".

Українці у США - головні новини

Як повідомляв УНІАН, десятки тисяч українських біженців в США почали втрачати правовий захист вже 15 серпня, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не вживе заходів, через що вони стануть вразливими до можливого арешту та депортації.

Українці прибули до країни в рамках програми "Об'єднаймося заради України" - тимчасової правової програми, створеної адміністрацією Байдена. Їм було надано дворічний поновлюваний статус, відомий як гуманітарне звільнення, за умови, що вони знайдуть приватного американського спонсора, який їх прийме.

Однак коли Трамп вступив на посаду президента, то закрив програму та припинив видавати продовження для людей, чиї дозволи на роботу закінчувалися.

Вас також можуть зацікавити новини: