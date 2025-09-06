Гарантії безпеки для України: Європа визнала, що не впорається без США, - Bloomberg

Звіт IISS вказує на брак у Європи власної розвідки та протиракетної оборони, що робить її залежною від американських систем Patriot і супутників.

Європа визнає критичні військові прогалини та покладається на США для гарантій безпеки України, пише Bloomberg.

Європейські лідери попереджають, що без американської підтримки континент не зможе забезпечити ані безпеку України, ані власну оборону перед загрозою з боку Росії.

Європейські країни, визнаючи обмеженість власних військових можливостей, закликають США залишатися ключовим партнером у сфері оборони. Найбільші проблеми — це брак космічної розвідки та інтегрованої протиповітряної й протиракетної оборони, йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

"Без очей ти сліпий"

Вашингтон забезпечує більшу частину розвідувальних та спостережних ресурсів НАТО, включно із супутниками. Заміна цих можливостей коштуватиме Європі близько 4,8 млрд доларів.

"Це має бути частиною угоди, бо... без очей ти сліпий", – заявила Вероніка Стромсікова, директор з питань безпеки МЗС Чехії.

Європейцям також бракує власних систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети. Майже виключно це завдання виконують американські комплекси Patriot.

На Празькому оборонному саміті генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив: європейським союзникам необхідно в п’ять разів збільшити кількість систем протиповітряної оборони.

"Одних лише грошей не може забезпечити безпеку, нам потрібні можливості: реальна вогнева міць, важкі метали, а також нові технології", – підкреслив Рютте.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон додав: "Миру в Україні не буде, доки ми не активізуємося, не збільшимо пакети оборонної підтримки та не посилимо санкції проти Росії".

Коаліція підтримки України

26 із 35 країн коаліції вже пообіцяли внести свій внесок у безпекові гарантії для України — через війська, техніку чи навчання. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, остаточне рішення щодо ролі США буде ухвалено найближчими днями.

Президент Фінляндії Александер Стубб передав, що Дональд Трамп у телефонній розмові закликав європейців чинити "посилений економічний тиск на Росію та Китай".

"Ми залежимо від американської допомоги"

Попри зростання витрат на оборону, європейські лідери визнають: континент самостійно не зможе змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Наразі ми не можемо чинити достатній тиск на Путіна, щоб він припинив цю війну. Ми залежимо від американської допомоги", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Гарантії безпеки для України

26 країн готові підтримувати безпеку України. Президент Зеленський додав, що, на його думку, гарантії безпеки повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій.

Дипломати на умовах анонімності розповіли "Радіо Свобода", що з 21 держави, які готові працювати над гарантіями безпеки для України, 10 висловили готовність відправити своїх солдатів на українську територію після завершення бойових дій. Вказується, що Німеччина поки що думає, яку позицію зайняти, тому що на участь в миротворчій місії потрібна згода парламенту. За попередніми даними, європейська місія в Україні може налічувати 25-30 тисяч військових.

