Після 10 років на чолі Польщі він залишиться у політичному житті країни у дещо неочікуваній ролі.

Колишній президент Польщі Анджей Дуда, який у серпні передав свої повноваження Каролю Навроцькому, знайшов собі нову роботу – він стане ведучим політичного ток-шоу на популярному Youtube-каналі.

"З не прихованим задоволенням можу оголосити, що Kanał Zero має нового автора. Президент Анджей Дуда запише 16 епізодів на 16 актуальних тем. Кілька десятків співрозмовників, миттєвостей, ситуацій. Спогади та погляд на поточні питання. Прем’єра 15 вересня", – повідомив у соцмережі Х польський медіаменеджер і засновник Youtube-каналу Kanał Zero Кшиштоф Становський.

Як пише польське видання Gazeta, Анджей Дуда двічі був гостем Кшиштофа Становського на його Youtube-каналі. Востаннє – лише три місяці тому.

Анджей Дуда: останні новини

Як писав УНІАН, Анджей Дуда склав повноваження президента Польщі 6 серпня цього року після двох поспіль строків. Він представляв правоконсервативну партію "Право і Справедливість", яка має досить агресивну позицію щодо спільних сторінок української і польської історії.

Так, в останні тижні свого президентства, всупереч протестам українського МЗС, Дуда сприяв ухваленню польского закону, який покладає на УПА відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.

А днями він звинуватив Україну у спробах втягнути Польщу у війну з Росією.

