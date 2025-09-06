Зазначається, що ця система стоїть уже в більшості дронів Supercam.

Російські загарбники розробили нову систему боротьби з українськими зенітними дронами.

Про це повідомив фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що нова система росіян – заводська і серійна. До того ж, вона стоїть уже в більшості ворожих безпілотників Supercam.

"Усередині звичайний приймач, який "дивиться" на сильні радіосигнали за всіма діапазонами, і якщо сигнал поруч, то йде команда на маневр ухилення. Оскільки зенітний дрон не може літати без передачі відео, то детектор його ловить", – написав "Флеш".

Відео дня

Він також опублікував відео нової "знахідки":

Війна в Україні: ви могли це пропустити

У 7 корпусі Десантно-штурмових військ повідомили, що російські окупаційні війська перекинули під Покровськ Донецької області досвідчені підрозділи морської піхоти. Зазначалося, що ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях, при цьому збільшивши атаки по цивільних тилових цілях.

Тим часом представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що наступ РФ на фронті триватиме до реальних перемовин. За його словами, противник хоче показати, що контролює якомога більше української території.

Крім того, російські окупанти атакували Запоріжжя. У місті є поранені через ворожий обстріл. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа.

