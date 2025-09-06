Речник Міністерства національної оборони Польщі зауважив, що об'єкт "не має жодних військових ознак".

У Люблінському воєводстві Польщі, у селі Майдан-Сілець розбився невідомий об'єкт. Імовірно, йдеться про "контрабандний дрон".

Про це повідомляє польське видання RMF FM. Зазначається, що цю інформацію журналістам повідомили через гарячу лінію. Дані підтвердила поліція та Міністерство внутрішніх справ.

Служби воєводства встановлюють обставини падіння обʼєкта.

"Найбільш ймовірною версією, яку перевіряють слідчі, що розслідують подію, є аварія контрабандного дрона", – повідомив журналіст RMF FM Міхал Добролович.

Речник Міністерства національної оборони Януш Сеймей зауважив, що об'єкт, який впав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових ознак". Автори зазначають, що цей обʼєкт впав на відстані приблизно 500 метрів від будівель.

"Через Центр екстрених викликів черговий начальник районного управління поліції в Томашові-Люблінському отримав повідомлення про виявлення в селі Майдан-Сілець уламків невідомого літального об'єкта. Про подію було повідомлено всі служби та прокуратуру. Ми забезпечуємо охорону місця виявлення об'єкта. У зв'язку з подією ніхто не постраждав", – заявили в поліції Любліна.

Дрони у Польщі

Хоча у Міноборони Польщі стверджують, що вищезгаданий обʼєкт не має військових ознак, варто нагадати, що час від часу на територію країни таки залітають дрони і ракети. Трапляється це під час масованих ударів російських окупаційних військ по Україні.

До прикладу, нещодавно в Люблінському воєводстві Польщі вибухнув дрон. Зазначалося, що це міг бути "Шахед".

Пізніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський повідомив, що цей дрон міг залетіти з території України. За його словами, на думку МЗС Польщі, це був російський безпілотник, який пролетів через всю територію України.

