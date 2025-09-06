У найближчому майбутньому ми навряд чи побачимо щось схоже.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu, слідом за Android, випустили рейтинг пристроїв на базі iOS і iPadOS з найвищим схваленням з боку користувачів. Як виявилося, найбільше позитивних відгуків зібрали відносно старі пристрої компанії.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то перше місце в рейтингу зайняв iPhone 12 mini з оцінкою 95,96%, а друге – iPhone SE 2 (95%). Обидва телефони вийшли у 2020 і полюбилися багатьом користувачам через свої компактні розміри та збалансовану начинку.

На шостому місці в загальному заліку розмістився iPhone 16. Ця модель буде актуальною ще довго завдяки свіжому дизайну, потужному процесору в парі з 8 ГБ ОЗП та підтримці Apple Intelligence. У першій десятці також присутні iPhone 8 і iPhone 13 Mini.

Експерти відзначають, що багато користувачів, як і раніше, не готові миритися з трендом на "лопатофони" й тому так сильно цінують компактні телефони. У сучасних реаліях iPhone 16 з 6,1 дюймовим екраном теж можна вважати компактом.

Безумовним же лідером найвисокооціненіших гаджетів Apple є iPad Air 4 з чипсетом A14. Недорогий планшет вийшов ще 2020 року, і він усе ще користується попитом, бо працює на підтримуваних версіях iPadOS і залишається достатнім за потужністю для повсякденних завдань.

За наявною інформацією, Apple має намір збільшити діагональ дисплея в базовому iPhone 17 з 6,1 до 6,3 дюймів. Минулого року таке ж збільшення отримав iPhone 16 Pro.

Тим часом випущений у березні iPhone 16e (по суті, iPhone SE 4) замінив SE 3-го покоління. Компанія взяла за основу iPhone 13/14 і поклала в нього "залізо" iPhone 16. Але разом з тим зріс не тільки екран, але й цінник.

