Повернення Христенка пов’язано зі справою проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, стверджують джерела.

Народного депутата Федора Христенка, який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, змогли заарештувати після того, якого його передали Україні Об'єднані Арабські Емірати. Причому відбулося це не за процедурою екстрадиції: його просто передали СБУ за міждержавною домовленістю, пише ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, ця "вкрай рідкісна історія" стала можливою завдяки втручанню осіб найвищого політичного рівня. Іншими словами, за політичною домовленістю.

Видання стверджує, що над поверненням Христенка працював секретар РНБО Рустем Умєров за дорученням президента України Володимира Зеленського. При цьому за Христенком їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад, після чого Христенко "добровільно" вирішив повернутися в Україну.

"Очікується, що Христенко дасть свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБУ", - пише ZN.UA.

Справа нардепа Христенка

Як писав УНІАН, сьогодні Служба безпеки повідомила про затримання та арешт народного депутата від ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді. Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою.

Як повідомили УНІАН джерела у правоохоронних органах, мова йде про чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка. Джерело інформувало також, що Христенко перебував у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала у липні за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

При цьому у повідомленні СБУ було сказано, що Христенка затримали в Україні. Той факт, що його передали Об'єднані арабські емірати, в СБУ не озвучили.

