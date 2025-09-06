За попередніми даними, виникло загоряння транспортної стрічки.

У морському торговому порту "Чорноморськ" (Одещина) масштабна пожежа. Відео та фото з місця події публікують у місцевих Telegram-каналах. Також факт пожежі підтвердили в офіційних органах.

За словами мера міста Василя Гуляєва, за межами громади сталася пожежа. Він стверджує, що ситуація повністю контрольована – на місці працюють підрозділи ДСНС.

"Рятувальники вживають усіх необхідних заходів, і найближчим часом пожежу буде ліквідовано. Просимо мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - наголосив Гуляєв.

Відео дня

У регіональному главку ДСНС підтвердили факт пожежі.

"За попередньою інформацією, виникло загоряння транспортної стрічки на території порту у місті Чорноморськ, підрозділи працюють на місці", - повідомили рятувальники.

Більше новин про пожежі

Як писав УНІАН, у травні на Білоцерківській ТЕЦ сталася пожежа. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу недіючої градирні для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ площею 960 квадратних метрів. Під час ліквідації загоряння було виявлено два обгорілі тіла.

У січні у готелі на гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах спалахнула масштабна пожежа. Йшлося, що пожежа ймовірно виникла через вибух балона з газом. Було евакуйовано 20 відпочивальників. Пожежу допомагали приборкати фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси, які чергують на Драгобраті.

Вас також можуть зацікавити новини: