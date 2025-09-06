ЗСУ вже на 60 відсотків забезпечуються зброєю власного виробництва, – Зеленський

Президент сказав, що треба досягти запланованих цілей у виробництві ППО.

За час повномасштабного вторгнення Росії Україна значно наростила виробництво зброї і наразі досягла показника у 60 відсотків забезпечення Сил оборони власною зброєю. Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.

Він сказав, що Україна створює нові спільні виробництва зброї. Зокрема, вперше в історії почала будувати спільний завод із Данією на її території. Він уточнив, що це підприємство вироблятиме компоненти для українських ракет і дронів.

"За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60 відсотків зброї, яка в нас є, яка у наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", – наголосив Зеленський.

За даними президента, є ще цілі, яких треба досяти – йдеться про виробництво різних типів систем ППО.

"Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", – резюмував глава держави.

Як писав УНІАН, нещодавно президент анонсував масове виробництво ракет "Фламінго". За його словами, воно має бути запущено на початку 2026 року. Зеленський додам, що ракета успішно пройшла випробування.

Тим часом, до бойових завдань вже допустили ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Bulava, який, за оцінками глави Мінцифри Михайла Федорова, перевершує російський "Ланцет". Однак точні характеристики цього дрону не розголошуються з міркувань безпеки.

В цілому, як повідомлялося, Україна вже випускає стільки ж далекобійних дронів, скільки РФ випускає "Шахедів". Експерти оцінювали темпи випуску в 3000 одиниць на місяць. При цьому українські дрони значно дешевші.

