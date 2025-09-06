У Нацполіції повідомили, що такі листівки розкидали росіяни з безпілотника.

В одному з мікрорайонів Чернігова виявили листівки у вигляді 100-гривневих купюр. На листівках був заклик до місцевих жителів здавати координати та наводити вогонь на позиції ЗСУ.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області. "Зранку, 6 вересня, до поліції надійшло повідомлення, що в одному з мікрорайонів Чернігова виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші. Листівки росіяни скинули з безпілотника", - йдеться у повідомленні.

В поліції нагадали українцям про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом.

В Нацполіції додали, що проводять розслідування інциденту.

У соцмережах навіть оприлюднили ці листівки.

Позавчора росіяни вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії на Чернігівщині, внаслідок чого загинули люди. Зокрема, як повідомила місцева влада, загинули дві особи, ще три дістали поранення.

Пізніше влада також уточнила, що удару було завдано по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які саме розміновували місцевість.

