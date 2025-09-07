Нещодавно пройшло перегрупування основних сил окупаційних військ, каже він.

Літній наступ Росії не можна назвати успішним. Проте казати, що він повністю провалився теж не можна, заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Зрештою, невеликий шмат територій вони змогли тимчасово окупувати. Втрати є з обох сторін, це теж очевидний фактор. Сказати, що їхній наступ був вдалим – точно не був. Сказати, що він не приніс їм нічого – це теж неправда", – пояснив він в інтервʼю в програмі "Хід Тузова" на Апостроф TV.

Говорячи про плани ворога на осінній сезон, Буданов сказав, що не буде "нічого нового".

"Вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегрупування основних сил. В принципі, передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії", – наголосив начальник ГУР МО.

За словами керівника розвідки, можна казати про певне виснаження окупаційних військ РФ. Він зауважив, що війна триває з 2014 року.

"За 12 років будь-які збройні сили виснажуються так чи інакше. З іншого боку, такого досвіду, як маємо ми і вони, станом на зараз не має більше ніхто", – констатував Кирило Буданов.

Війна в Україні: ситуація на фронті

У Десантно-штурмових військах заявили, що російські загарбники перекинули досвідчені підрозділи морської піхоти в район Покровська Донецької області. Військові розповіли, що ворог скоригував тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто.

Своєю чергою, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що росіяни вестимуть наступальні дії на фронті до реальних перемовин. За його словами, ворог хоче продемонструвати, що контролює якомога більше територій.

