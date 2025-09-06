Словацький премʼєр вважає, що гарантії безпеки має отримати не лише Україна, а і Росія.

Російський диктатор Володимир Путін висловив зацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не лише у Москві.

Відповідну заяву зробив премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише словацьке видання Teraz. Таку зацікавленість Путін висловив під час їхньої зустрічі в Китаї. А під час зустрічі із Фіцо в Ужгороді Зеленський "дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Путіним".

"Навіть президенту Зеленському політично не дуже вигідно було б зустрітися з президентом Путіним, і, звичайно, громадяни Російської Федерації теж не були б у захваті, якби президент Путін зустрівся з президентом Зеленським. Але обидва вони розуміють, що, незважаючи на те, що це може завдати їм політичної шкоди, необхідно зустрітися і обговорити питання, бо якщо вони не будуть вести переговори, війна триватиме далі", – сказав Фіцо.

При цьому словацький премʼєр вважає, що гарантії безпеки має отримати не лише Україна, а і Росія. Водночас він відкинув можливість вступу України до НАТО.

Фіцо також додав, що Словаччина не відправлятиме своїх військових в Україні. Політик вважає, що роль його країни в питанні безпекових гарантій може полягати в, наприклад, дозволі на переміщення військових інших країн через територію Словаччини.

"На його думку, війна в Україні є складнішою, ніж здається. Він неодноразово натякав, що російськомовне населення на сході країни зазнавало дискримінації, про що часто заявляє російська пропаганда. Однак Фіцо знову підтримав вступ України до Європейського Союзу. На його думку, це довгий шлях для країни. Він вважає її вступ до Союзу корисним і для самого ЄС", – пише видання.

На думку Фіцо, на шляху до вступу України до ЄС Київ може зіткнутися з перешкодами з боку "великих держав європейського співтовариства". Словацький чиновник порекомендував Зеленському заздалегідь провести з ними переговори. На його думку, війна в країні теж буде "гальмівним ефектом".

Премʼєр Словаччини вкотре озвучив тезу про необхідність нормалізації відносин із Росією. Фіцо вважає, що після закінчення російсько-української війни необхідно якомога швидше розпочати міжнародну співпрацю з агресоркою.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, розмови про особисту зустріч між Зеленським і Путіним активізувалися після візиту російського диктатора на Аляску, де він зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Та потім в Росії цю ідею відкинули.

Правитель РФ Путін заявив, що готовий зустрітися з українським президентом у Москві. Зеленський відхилив пропозицію і заявив, що російський диктатор може приїхати до Києва.

