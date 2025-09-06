40 відсотків усіх боєприпасів, які застосовує Російська Федерація, виробляється у Північній Кореї.

У Росії є союзники. І вони вже допомагають країні-агресорці переломити ситуацію на лінії фронту.

Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю програмі "Хід Тузова" на Апостроф TV. За його словами, як мінімум, 40 відсотків усіх боєприпасів, які застосовує Російська Федерація, виробляються у Північній Кореї.

"Що таке 40% від всього обʼєму? Ви уявляєте, про які цифри мова?" – додав він.

Буданов зауважив, що росіяни наростили виробництво озброєння, як тільки можуть. Зрештою, близько 60% боєприпасів вони покривають самі.

При цьому Буданов каже, що сповільнювати таку "підтримку" Північна Корея точно не буде – їй це максимально вигідно. Він зазначив, що КНДР постачає Росії свої ракети, однак у виробництві російських ракет участі не бере.

Водночас на запитання про те, чи продовжить КНДР надсилати своїх солдатів на війну проти України, очільник ГУР відповів так:

"Значно вони не збільшать угруповання. А підтримувати на тому рівні, який є, точно будуть".

Щодо ролі Ірану у російсько-українській війні, то, за словами Буданова, зараз країна більше постачає Росії компоненти для виробництва боєприпасів. Мова про нітроцелюлозу, готові порохи тощо.

Війна Росії проти України: які країни допомагають РФ

Не секрет, що з перших місяців війни проти України Росія почала використовувати для атак ударні дрони типу Shahed, які придбала в Ірану. Офіційно Тегеран це заперечував.

Згодом Москва налагодила виробництво "Шахедів", постійно нарощуючи його обсяги. Якщо на початку війни атаки велися десятками дронів, зараз ідеться про сотні за один обстріл.

Щодо КНДР, то ця країна передає Росії боєприпаси – в тому числі, балістичні ракети KN-23, які вже летіли по українських містах. Також на фронті зʼявляється північнокорейське озброєння, як-от САУ "Коксан". А під час Курської операції на тій території зʼявилися північнокорейські військові.

Також ЗМІ неодноразово писали про те, що допомогу Росії надає Китай – хоча й непрямо. Її фірми постачають агресорці компоненти подвійного призначення.

