Протягом трьох років бізнес робив ставку на молодь, якій не загрожує мобілізація, але тепер усі інвестиції в такий персонал втрачено.

Відкриття кордонів для українських чоловіків у віці 18–22 років загрожує втратою робочої сили на ринку праці. Про це пише РБК-Україна, посилаючись на представників бізнес-спільноти.

За словами підприємців, молодь вже почала звільнятися з роботи, плануючи виїзд з країни із наміром залишитися за кордоном.

"Люди просто встали й поїхали. Телефонують і кажуть: "Я у Швейцарії". Це нова реальність", — описав ситуацію в мережі магазинів "Сільпо" старший партнер компанії Korn Ferry Роман Бондар.

Директор з управління персоналом в компанії МХП Сергій Ніколаєв скаржиться, що відкриття кордонів для молоді зруйнувало бізнесові стратегії, які будувалися від початку війни. За його словами, компанія системно інвестувала в молодь, але тепер "в один момент" усе це зруйновано.

Дозвіл на виїзд молоді за кордон

Як писав УНІАН, наприкінці серпня в Україні змінилися правила виїзду за кордон. Від початку війни виїзд з країни був закритий для всіх чоловіків 18-60 років, які не відносяться до однієї з кількох пільгових категорій (батьки трьох дітей, непридатні до служби за станом здоров’я тощо). Однак тепер чоловіки у віці 18-22 років можуть вільно перетинати кордон, якщо мають належним чином оформлений військово-обліковий документ.

Як пояснив президент Володимир Зеленський, головна мета цих послаблень – утримати в країні молодь чоловічої статі. Через обмеження, що діяли до того, батьки масово вивозили 17-річних хлопців за кордон, і ті вступали вже у закордонні виші, що майже виключає їх повернення в Україну у майбутньому. Тепер же у батьків немає гострої потреби вивозити юнаків за кордон: ті можуть вступати в українські вищі, що збільшує шанси на те, що молодь і далі залишатиметься в Україні.

У прикордонній службі запевняють, що істотного збільшення пасажиропотоку на виїзд з України вони не фіксують.

