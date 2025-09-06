Водночас ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях.

Українські військові розповіли про зміну в ситуації в районі Покровська та плани ворога здійснити "вирішальний прорив" на Донеччині. Про це йдеться у оприлюдненій сьогодні заяві 7 корпусу ДШВ, який обороняє відповідні рубежі.

"Нещодавно російське командування перекинуло у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти. Протягом останніх тижнів ворог скоригував тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників. Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони"", - зазначають штурмовики.

Як інформують військові, одночасно на флангах ворог посилив штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію.

Відео дня

При цьому, ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшив їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому - станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд, зазначають у 7 корпусі ДШВ.

"За наявною інформацією, Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Ключова мета противника незмінна - захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ. Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі", - заявили штурмовики.

Наголошується, що підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ застосовують усі наявні сили та засоби для знищення техніки противника.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Як повідомляв УНІАН, військовий аналітик Денис Попович вважає, якщо росіянам цього року вдасться окупувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, то вже наступного року можна очікувати захоплення певних територій вже Дніпропетровської області.

За його словами, постійне перекидання сил росіян на Донеччину, яке фіксується останнім часом з інших напрямків фронту, спрямоване на те, щоб "дожати" Донецьку область.

Як пояснив військовий аналітик, окупанти будуть намагатись отримати хоч якісь результати цього року і, очевидно, будуть вважати для себе більш-менш досяжним - принаймні замкнути кільце оточення біля Покровська та Мирнограда. І для цього вони перекидають сили. Попович попередив, що там нам варто очікувати посилення штурмових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: