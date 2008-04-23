У Луганську показують експонати ”музею жертв помаранчевої революції” (фото)

В одному з центральних скверів Луганська - імені Молодої гвардії - за ініціативи громадської організації “Молода гвардія” сьогодні було встановлено камінь, де планують встановити пам’ятник "жертвам ОУН-УПА".

Як передає кореспондент УНІАН, на камені прикріплено табличку з написом: ”На этом месте будет установлен памятник жертвам ОУН-УПА» і зображенням одного із проектів майбутнього монумента.

У церемонії встановлення каменя взяли участь народні депутати від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ та Віктор ТИХОНОВ, представники Луганської міської ради і голова обласної ради Валерій ГОЛЕНКО.

З протестом проти встановлення такого пам’ятника на церемонію прийшла нечисельна група представників ВО “Свобода”. Вони тримали прапори організації і гасла: «УПА - державне визнання!».

Однак представники Партії регіонів під своїми знаменами не допустили учасників акції протесту до скверу і відтіснили їх. Міліція не втручалася.

Як повідомив УНІАН заступник міського голови Олександр ТКАЧЕНКО, організатори заходу не мали дозволу на встановлення каменя, а лише подали заявку про проведення мітингу.

За словами представника місцевої влади, у міську раду від ГО “Молода гвардія” надійшло прохання про виділення землі під встановлення пам’ятника жертвам ОУН-УПА. На думку О.ТКАЧЕНКА, на розгляд даного питання офіційними органами знадобиться не менше року. До того ж, “питання виділення землі ускладнюється тим, що даний сквер є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення”, - сказав він.

Водночас під час мітингу було оголошено, що пам’ятник планується відкрити вже у червні цього року до 70-річчя Луганської області. Організатори також заявили, що можуть надати близько десяти проектів монумента. Під час мітингу було розпочато збір коштів на спорудження пам’ятника.

У сквері також розгорнуто експозицію "музею жертв помаранчевої революції", ініціатором якого є керівник громадської організації “Молода гвардія”, депутат Луганської міськради Арсен КЛІНЧАЄВ.

Серед експонатів музею встановлено намет, у якому розповсюджували книги В.ГОЛЕНКА та В.ТИХОНОВА “Северодонецк: точки не будет”.

Фото Миколи Козирєва