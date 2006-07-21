Голова Херсонської обласної ради, керівник обласної організації Партії регіонів Володимир ДЕМЬОХІН на прес-конференції для місцевих журналістів заявив, що деяким представникам преси треба «врєзать».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, В.ДЕМЬОХІН сказав це у відповідь на прохання редактора обласної газети «Наша Україна» Володимира КОСЮКА пояснити, чому йому погрожував представник апарату облради. За словами В.КОСЮКА, робітник організаційного відділу апарату облради два дні тому запитав його: «Чому ви так погано пишете про ДЕМЬОХІНА? Він у минулому полковник, може неадекватно зреагувати на критичні матеріали щодо себе. Чи не боїтесь ви?» (Газета «Наша Україна», орган обласної партійної організації Народний Союз «Наша Україна», під час передвиборчої компанії та останнім часом розміщала багато критичних матеріалів щодо політичної діяльності обласної організації Партії регіонів у цілому й В.ДЕМЬОХІНА, зокрема. – УНІАН)

Відповідаючи В.КОСЮКУ, В.ДЕМЬОХІН сказав журналістам: “Не хвилюйтесь. Я на всі публікації завжди реагую адекватно, і до рукоприкладства справа не дійде. Хоча, коли читаєш деякі публікації, розумієш, що деяким журналістам треба “врєзать”.

Також голова облради побажав присутнім бути більш об’єктивними.

Як повідомлялося, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат Олег КАЛАШНІКОВ, завадила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради України. Вони силоміць відібрали касету у знімальної групи СТБ, журналістів було побито. 14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Раніше, 13 червня 2006 року активісти Партії регіонів блокували у Феодосії кореспондента інформаційного агентства УНІАН Дмитра СТАХОВСЬКОГО і заважали йому працювати.

3 червня народний депутат від Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ побив у Харкові фотокореспондента Андрія АВДОШИНА, який співпрацює з агентствами «Associated Press», «ІТАР-ТАРС», «Photolenta».