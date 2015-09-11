"Самопоміч" звертається до суду з вимогою заборони політичної партії Пушилина

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Самопомочі".

Зазначається, що у "Самопомочі" переконані, що "сам факт того, що в Україні офіційно існує політична партія терориста Пушиліна", свідчить про "злочинну бездіяльність Мін’юсту".

"Бездіяльність Мін’юсту, який є єдиним в Україні органом, що може ініціювати заборону політичної партії, може мати наслідком участь терористичного угруповання "ДНР" у місцевих виборах та обрання терористів до органів місцевого самоврядування", - йдеться у заяві.

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Відтак, "Самопоміч" "звертається до суду з вимогою, щоб Мін’юст негайно ініціював заборону політичної партії Пушиліна".

Крім того, "Самопоміч" наполягає на ухваленні законопроекту №2139 про визнання організацій терористичними, який вже понад 6 місяців "саботує комітет з питань безпеки та оборони".

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Як повідомляв УНІАН, низка ЗМІ повідомила, що партія "Ми маємо мету", головою якої є один з лідерів "ДНР" Денис Пушилін, зареєструвалася в ЦВК для участі у місцевих виборах.

У свою чергу заступник голови ЦВК Андрій Магера спростував інформацію про те, що виборча комісія зареєструвала цю партію. Пізніше ватажок "ДНР" Пушилин також спростував участь своєї партії на місцевих виборах в Україні.