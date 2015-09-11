Сікорський пропонує розмістити протитанкове озброєння біля західних кордонів України

Про це заявив колишній міністр закордонних справ та колишній спікер Сейму Радослав Сікорський, передає Польське радіо.

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"Протитанкове озброєння має бути десь поблизу України, у Польщі або Румунії. Якщо проросійські або російські сили зайдуть вглиб України, то це озброєння дуже швидко, протягом години, надійде в Україну. Потрібно, щоб президент Путін це розумів", – наголосив політик.

Радослав Сікорський упевнений, що час зараз працює проти російського президента Володимира Путіна. "Якщо вдасться переконати його у цьому, то я сподіваюся, він піде на угоду на користь України і Росії", – додав він.

Зазначимо, що колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен підкреслив, що для врегулювання конфлікту в Україні мирний план є пріоритетним, але якщо "Росія і сепаратисти не припинять вогонь, Захід може надати зброю Україні".