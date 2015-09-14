Тягнибок задумав черговий пікет
17:59, 14 вересня 2015Політика
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Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок не виключає проведення у п'ятницю пікету біля Верховної Ради з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Тягнибок не виключає проведення у п'ятницю пікету біля ВР за відставку Авакова / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав у коментарі журналістам після завершення 32 з'їзду “Свободи”.
“Якщо підтвердиться інформація, що Аваков буде звітувати перед парламентом в п'ятницю, значить ми такий пікет будемо організовувати в п'ятницю. Вимога - відставка Авакова”, - сказав Тягнибок.
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Він також зауважив, що “Свобода” подасть заявку до Київської міської адміністрації щодо проведення мирного пікету і вони вимагають від правоохоронних органів та спецслужб забезпечити дотримання порядку під час цього пікету.
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