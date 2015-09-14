Тягнибок задумав черговий пікет

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав у коментарі журналістам після завершення 32 з'їзду “Свободи”.

“Якщо підтвердиться інформація, що Аваков буде звітувати перед парламентом в п'ятницю, значить ми такий пікет будемо організовувати в п'ятницю. Вимога - відставка Авакова”, - сказав Тягнибок.

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Він також зауважив, що “Свобода” подасть заявку до Київської міської адміністрації щодо проведення мирного пікету і вони вимагають від правоохоронних органів та спецслужб забезпечити дотримання порядку під час цього пікету.