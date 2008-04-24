Ужгородську міську раду заблокували наряди міліції

Ужгородська міська рада заблокована нарядами міліції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Ужгородської міської ради Олег ПОДЕБРІЙ, сьогодні вранці працівники міліції заблокували другий поверх міської ради.

«Понад 20 міліціонерів заблокували другий поверх, де знаходяться кабінети фонду комунального майна», - додав він.

За його словами, зараз працівники міліції та прокуратури вилучають офіційну документацію фонду починаючи з 2000 року.

Керівник прес-служби нагадав, що 6 лютого цього року працівники міліції Закарпатської області також блокували будівлю міськради, пояснюючи такі заходи необхідністю вилучення документів у кримінальній справі, яка стосується земельних питань. За словами О.ПОДЕБРІЯ, тоді були вилучені документи за 2006-2007 роки.

Він також повідомив, що вчора ввечері правоохоронці затримали міського голову Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА і примусово доправили у міську прокуратуру для допиту по справі про земельні питання. Раніше прокурор міста декілька разів викликав С.РАТУШНЯКА у цій справі до міської прокуратури, однак він на допити не з`являвся.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого працівники спецпідрозділів МВС та МНС оточили будівлю Ужгородської мерії та перекрили центральну площу - Поштову, оскільки їм було повідомлено про замінування будівлі міської ради.

Того ж дня працівники міліції, МНС та СБУ залишили Поштову площу, але так і не розблокували саме приміщення міськради і не надали офіційну інформацію стосовно того, чи було знайдено вибухівку.

11 лютого співробітники Міністерства внутрішніх справ розблоковували будівлю Ужгородської міської ради, і прокуратура Закарпатської області пояснила блокування будівлі міськради необхідністю вилучення документів у кримінальній справі, яка стосується земельного питання і була порушена 2007 року.