Апеляцію заарештованого після теракту під Радою "свободівця" розглянуть 22 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, судді Апеляційного суду Києва оголосили дату розгляду апеляційної скарги Сиротюка на рішення Печерського суду Києва, який обрав для нього запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Судове засідання має розпочатися 22 вересня о 9:30.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня суд ухвалив рішення заарештувати Сиротюка на 60 діб. Його разом з іншими «свободівцями» підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня. Тоді після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження щодо сутичок під ВР викликала на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

10 вересня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для члена "Свободи" Едуарда Леонова, який підозрюється в організації заворушень біля Верховної Ради 31 серпня.

Також 10 вересня суд обрав для «свободівця» Швайки запобіжний захід у вигляді особистої поруки семи народних депутатів.

Тільки Сиротюку було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його захисники оскаржили це рішення в апеляційному порядку.

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