Напередодні свят Черновецький не дав киянам купити м`ясо по 18 грн

За словами Олександра ТУРЧИНОВА, сьогодні на місцевому рівні саботується рішення про товарну інтервенцію на ринки України “підконтрольними Секретаріату Президента” місцевими адміністраціями”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем’єр-міністр України, кандидат на посаду Київського міського голови заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, місцевими адміністраціями було вибрано із Держрезерву лише 40% борошна, 8% цукру, який планувалось продати за дешевими цінами. “Місцеві адміністрації не бажають працювати на зниження цін”, - заявив О.ТУРЧИНОВ.

На підтвердження своїх слів він продемонстрував телефонограму заступника голови КДМА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ на адресу районних адміністрацій у місті Києві щодо заборони брати з Держрезерву м’ясо для реалізації його на ринках міста.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що це м’ясо мало реалізовуватись по 18 грн. “Ми бачимо нахабне, цинічне блокування цього процесу, щоб показати неспроможність уряду боротись з цінами”, - наголосив він.

Водночас О.ТУРЧИНОВ висловив переконання що уряд зможе переламити ситуацію і змусить “працювати Кільчицьких”.

О.ТУРЧИНОВ заявив, що уряд звертатиметься до Генеральної прокуратури у разі продовження керівництвом обласних і районних державних адміністрацій саботажу щодо інтервенції на український ринок дешевих продуктів.

Також уряд вноситиме подання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ щодо звільнення цих керівників.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін для стабілізації продовольчого ринку ухвалив рішення реалізувати окрему продукцію з Держрезерву.

Держкомрезерв у свою чергу доручив місцевим адміністраціям забезпечити реалізацію продажу дешевої продукції, а саме: м’яса, борошна, круп та цукру.