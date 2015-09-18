Україна запропонує обмежити право вето постійних членів ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Ми будемо багато уваги приділяти просуванню ідей президента щодо поступового обмеження або часткового обмеження застосування права вето в рамках Ради безпеки ООН, і у цьому зв'язку ми будемо працювати з нашими партнерами", - сказав Єлісєєв.

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Він підкреслив, що Україна сподівається створити потужну міжнародну коаліцію на підтримку цього рішення.

Заступник АП заявив, що Україна має намір "закликати утримуватися постійних членів Ради безпеки від застосування право вето у випадках масштабних злочинів проти людства, у випадку геноциду та воєнних злочинів".