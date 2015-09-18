Список кандидатів у депутати Чернігівської облради від "УКРОПу" очолив екс-т.в.о. голови облдержадміністрації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан.

За його словами, Журман очолював область у складний період і впорався з обов'язками, які на нього покладалися. До облради він був обраний за списком ВО "Батьківщина".

Також Корбан представив інших кандидатів у депутати від партії – волонтера, громадського діяча Тетяну Рубан, яка активно допомагає бійцям АТО, та юриста Романа Семешка, який також працює у команді "УКРОПу".

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"Багато людей об'єднуються навколо нашої команди, щоб показати добрий результат на місцевих виборах", - сказав він.

Корбан додав, що для "УКРОПу" Чернігів та область є базовим регіоном, якому приділяється особлива увага. Зокрема, тут реалізується програми з відновлення зелених зон і надання юридичного супроводу громадянам, які створюють ОСББ.

Раніше було оголошено, що список кандидатів від "УКРОПу" на виборах до облради очолить голова Чернігівської облради Микола Звєрєв. Однак Звєрєв минулого тижня повідомив журналістів, що вийшов із партії і обіцяв пізніше назвати причини свого рішення.

Корбан назвав Звєрєва "людиною компромісів". За словами голови партії, Звєрєв не витримав тиску, який на нього чинить влада.

"В "Українському об'єднанні патріотів такі люди не потрібні", - зазначив Корбан.