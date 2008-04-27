Великоднє привітання прем`єр-міністра Юлії Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців зі світлим Днем Воскресіння Христового. Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Христос воскрес! Весняний день Пасхи Христової є святом торжества правди над неправдою, добра над злом, віри над безвір’ям. Великдень є ствердженням, що після Голгофи завжди настає Воскресіння, після тяжких випробувань завжди настають хвилини радості», - йдеться у вітанні прем’єра.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «у Великий піст, кожен із нас мав можливість наблизитися до Бога, пройти з ним земний шлях страждань і випробувань. Сьогодні ми відзначаємо Воскресіння Христове, яке є основою нашої віри, є ствердженням життя».

Ю.ТИМОШЕНКО побажала співвітчизникам «віри в Господа, душевного спокою, світлого свята, гідного життя у процвітаючій країні. Нехай Господь допомагає всім нам не зійти з праведного шляху, підтримує всіх нас у добрих помислах і діях».

При цьому прем’єр запевнила: «Які б політичні шторми та бурі не вирували, знайте: уряд стабільно і ефективно працює, він виконує свої зобов’язання, діє для вас і для країни. Обіцяю: в нашій великій і найкращій в світі країні неодмінно все буде добре!».