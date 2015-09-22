Суд залишив свободівця Сиротюка під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив суддя Апеляційного суду Києва Валерій Лашевич після розгляду скарги на рішення Печерського районного суду Києва про обрання Сиротюку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту терміном на два місяці.

Таким чином Сиротюк перебуватиме під вартою до 11 листопада 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня суд постановив заарештувати Сиротюка терміном на 60 діб. Його разом з іншими «свободівцями» підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.