Піскун відхрещується від справи Кравченка

Колишній генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН вважає, що міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повинен дати свідчення у справі про загибель екс-голови МВС Юрія Кравченка.

Таку думку С.ПІСКУН висловив в інтерв`ю газеті "Дело" (від 24 липня 2006 р.), коментуючи відновлення Генеральною прокуратурою розслідування причин смерті Ю.Кравченка.

Зокрема, С.ПІСКУН сказав, що не знає, «на яких підставах відновлюють розслідування. В моє перебування справа розслідувалася. Хто її закривав, треба подивитися».

За словами колишнього генпрокурора, «коли ми її розслідували, експерти чітко вказали, що мало місце самогубство. Якщо з`явилися нові факти, то потрібно чітко перевіряти й розслідувати. А якщо це те, що говорить ЛУЦЕНКО щодо того, що йому щось там відомо, то чому він мовчить про те, що йому відомо? Якщо йому щось відомо, і він це приховує, то він скоює злочин. Він не має права приховувати від слідства те, що йому відомо. Він повинен піти і як громадянин України дати свідчення».

На запитання, чи вказувало щось на вбивство Ю.Кравченка, коли ця справа розслідувалася в бутність його генпрокурором, С.ПІСКУН відповів: «Я її не розслідував. Її розслідував ШОКІН Віктор Миколайович. Був однозначний висновок експертів про те, що це самогубство. Я точно знаю, що це рішення, не пам`ятаю при мені чи без мене, приймалося під керівництвом ШОКІНА — начальника слідчого управління. Він мені особисто доповідав, що ніяких підстав вважати, що Кравченка було вбито кимсь зовнішнім, немає. Я йому сказав: «Ти розумієш, що це дуже серйозне питання, яке потрібно розслідувати?». А він відповів: «Так, ми провели всебічне розслідування, й у нас є висновок експертів. Я вам офіційно повідомляю, що ніяких підстав (вважати смерть Ю.Кравченка вбивством) немає, й ми закрили справу». Я говорю: «Ну добре. Я тоді скажу про це суспільству». Здається, я тоді й говорив. А може, це було вже після мене. Але ШОКІН про це доповідав, це я пам`ятаю».

При цьому С.ПІСКУН пояснив, що закривати справу вповноважений слідчий. «При чому тут генеральний прокурор? – сказав він. - Генеральний прокурор справ не розслідує. Він її може почитати, але якщо він дає якусь вказівку, то зобов`язаний вичитати справу й після того керувати її розслідуванням. Ця справа була закрита в слідчому управлінні ШОКІНА. Можливо, це слідчий прийняв рішення, але обов`язково воно було узгоджене з ШОКІНИМ».

На запитання, чи не виключає він відновлення розслідування щодо самогубства міністра транспорту України Георгія Кірпи, С.ПІСКУН відповів: «У мене таких даних немає. Якщо там є якісь нові дані, то питань немає - нехай відновлюють і розслідують. Але на той час, коли приймалося рішення щодо Кірпи, не було ніяких підстав вважати, що він кимсь був убитий. Інша справа - доведення до самогубства - також не знайшла підтвердження в ході розслідування».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Кравченко був знайдений вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом мертвим із вогнепальним пораненням. 4 березня на 10.00 він був викликаний на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи Георгія Гонгадзе.

21 липня 2006 р. генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура України відновила розслідування кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка. За його словами, «кримінальна справа за фактом знаходження трупа Кравченка розслідувалася Генпрокуратурою, й було прийнято рішення про її закриття. Але потім це рішення було скасовано”. Зараз справа знаходиться у провадженні Генеральної прокуратури.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо вчорашньої заяви міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про інформацію, що є в нього, яка спростовує версію самогубства Ю.Кравченка, О.МЕДВЕДЬКО сказав, що готовий з ним зустрітися і обговорити це.

Генпрокурор також нагадав, що кримінальна справу про смерть колишнього міністра транспорту Георгія Кірпи закрито, й це було зроблено законно.

Як повідомлялося, Г.Кірпа був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням у голову на дачі в Бортничах під Києвом 26 грудня 2004 року.