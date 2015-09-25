Аграрна галузь чекає на "Велику Дерегуляцію"

Агропромисловість є галуззю, в якій природно присутнє значне регулювання, оскільки галузь пов’язана із продовольчою безпекою держави.

Проте, значна частина регуляторних механізмів в українському АПК застаріла, дублює одна-одну або не відповідає міжнародним зобов’язанням України.

Наведу лише один приклад – карантинний дозвіл на імпорт продукції. В приватних розмовах учасники ринку кажуть, що за його отримання необхідно сплатити близька 35 доларів хабарів на кожній тоні імпортованої продукції – в основному, це стосується бананів, цитрусових тощо. Звичайно, потім всі ці видатки перекладаються на споживача. У той самий час, цей дозвіл жодним чином не впливає на захист України від шкідливих організмів, оскільки видається без будь-якого аналізу продукції. Фактично, він видається на підставі попередньо поданого контракту на імпорт продукції. Виникає просте питання: чому українські споживачі мають за все це платити, та ще й утримувати зайвих чиновників Держпродспоживслужби?

Не чекаючи ініціативи від уряду група народних депутатів – переважно членів комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин – разом з експертами розробила законопроект № 2558а від 31.08.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі». Це ґрунтовний документ, над яким автори працювала майже півроку.

У ході обговорень було проаналізовано 110 дозвільних та інших обов’язкових процедур в АПК. Були отримані позиції громадських організацій, представників бізнесу, експертів та державних органів. Також авторами було проаналізовано статистику видачі дозвільних документів, офіційні позиції та аргументацію центральних органів державного влади щодо необхідності скасування чи залишення в дії окремих обов’язкових процедур.

У законопроекті запропоновано скасувати та/або обмежити дію 22 дозвільних процедур, а також обмежити повноваження окремих державних органів щодо здійснення функцій державного контролю. Адже кожен додатковий дозвіл - це витрачений час та гроші українського аграрія, та додаткові можливості для зловживань та корупції. Звичайно, якісь з них є потенційно більш корупційними, інші – менш. Але всі ці дозволи поєднує одне – вони потрібні лише чиновникам, які їх видають.

Лише минулого року по таких процедурах було видано понад 5,5 млн зайвих документів, які не мають жодного відношення ані до міжнародних зобов’язань, ані до безпеки споживачів.

Маю надію, що Верховна Рада встигне прийняти цей документ протягом найближчої сесії.

Члени аграрного комітету мають намір і надалі дерегулювати галузь. Буде ще третій, четвертий пакети… Ми маємо, нарешті, викоренити корупцію та вийти за межі радянських правил, які гальмують нашу економіку.

Олег Кулініч, народний депутат України, депутатська група «Партія Відродження», Полтавщина