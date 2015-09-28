Обама розповів, як США будуть захищати свої інтереси, якщо дипломатія не спрацює

Про це він заявив в ході свого виступу на 70-ї Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

При цьому він також зазначив, що США негайно використовують свої збройні сили в односторонньому порядку, якщо постане питання про захист країни або союзників.

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«Наша країна володіє могутніми збройними силами, і ми не мовчимо в плані захисту своїх союзників, друзів, одностороннім чином шляхом застосування сили тоді, коли це буде потрібно», - сказав Обама.

Як повідомляв УНІАН, Обама на полях Генасамблеї ООН повинен зустрітися з Путіним.