УКРОП повідомив місії ОБСЄ про застосування адміністративного ресурсу у низці округів

Під час зустрічі йшлося про майбутні місцеві вибори.

Денис Борисенко повідомив представникам місії, що проти партії застосовуються репресії, йде використання адміністративного ресурсу. Зокрема, за його словами, кандидатам від партії на місцевих виборах в різних регіонах країни погрожують представники правоохоронні органів, а на південному сході України пропрезидентська партія у тісній співпраці з «Опозиційним блоком» на власний змінює умови проведення виборів. «Вони поділили між собою виборчі комісії – як дільничні, так і територіальні», – сказав Борисенко. Також він навів як приклад Дніпропетровськ, де міська територіальна комісія була перенесена «без узгодження з її засновником – міськрадою – в будівлю обласної ради, яка перебуває під наглядом пана Вілкула». Крім того, місцевий виборчком проголосував за розподіл округів, відмінний від того, який був опублікований на сайті ЦВК.

«Йдуть грубі порушення вже на стадії формування дільничних і територіальних комісій, змінюють адреси, вручну ділять округи. І все це робиться з мовчазної згоди Адміністрації Президента. Тому ми зацікавлені в залученні місії ОБСЄ і ваших спостерігачів в низці регіонів Україні – там, де ми бачимо, що відбувається пряме втручання адміністративного ресурсу у виборчий процес», – заявив Денис Борисенко.

У свою чергу голова політради УКРОПу Геннадій Корбан, котрий балотується на посаду Київського міського голови і очолює список кандидатів партії у депутати Київради, повідомив, що в Києві УКРОП подолає 5-відсотковий бар'єр, а сам він сподівається вийти в другий тур виборів мера, якщо його не заарештують за вказівкою Президента Порошенка.

«Мені постійно прямо погрожують висуненням обвинувачення з боку СБУ і Генпрокуратури за ті рішення, які я був змушений приймати для запобіганнясепаратистському заколоту і терористичній інтервенції вДніпропетровській області і для приборкання корупції, якане меншою мірою загрожувала стабільності регіону», –підкреслив Корбан.