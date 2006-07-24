Ющенко поки що не чекає Януковича

На цю хвилину у сьогоднішньому графіку Президента Віктора ЮЩЕНКА не стоїть зустріч з лідерами парламентських фракцій, повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

“На цю хвилину у графіку не стоїть зустріч з лідерами фракцій”, - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

При цьому вона наголосила, що “графік глави держави формує Секретаріат Президента, а не Верховна Рада чи будь-яка фракція”, і що “про всі важливі зустрічі Президента прес-служба інформує журналістів”.

І.ГЕРАЩЕНКО зауважила, що в разі, якщо протягом дня зустріч з представниками парламентських фракцій з’явиться у графіку Президента, прес-служба про це обов’язково повідомить.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА сказала, що до початку вечірнього засідання парламенту запланована зустріч у Президента В.ЮЩЕНКА з приводу подання Президента на прем’єр-міністра. Водночас, сказала Р.БОГАТИРЬОВА, формат цієї зустрічі ще не визначено. Але вона не виключила, що у ній братимуть участь представники чотирьох політичних сил – члени антикризової коаліції і представники «Нашої України».