Порошенко пропонує Генасамблеї ООН заснувати Міжнародний день пам'яті жертв тероризму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Я дійсно вірю, що один з головних аспектів боротьби з тероризмом - це збереження пам'яті про жертви. І в зв'язку з цим я пропоную, щоб 70-та сесія Генеральної асамблеї розглянула можливість заснування Міжнародного дня пам'яті жертв терористичних актів" - сказав він.

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Також, за словами Порошенка, світ повинен об’єднатися у боротьбі проти цього зла.

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“Міжнародний тероризм, як виявилось, є більш гнучким, ніж політична воля націй. І сьогодні він набуває нові гібридні форми... Ми впевнені, що необхідність універсального міжнародного інструменту по боротьбі з цим злочином давно назріла”, - сказав він.