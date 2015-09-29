Порошенко пропонує Генасамблеї ООН заснувати Міжнародний день пам'яті жертв тероризму
Президент України Петро Порошенко запропонував Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй розглянути питання заснування Міжнародного дня пам'яті жертв тероризму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генасамблеї ООН.
"Я дійсно вірю, що один з головних аспектів боротьби з тероризмом - це збереження пам'яті про жертви. І в зв'язку з цим я пропоную, щоб 70-та сесія Генеральної асамблеї розглянула можливість заснування Міжнародного дня пам'яті жертв терористичних актів" - сказав він.
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Також, за словами Порошенка, світ повинен об’єднатися у боротьбі проти цього зла.
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“Міжнародний тероризм, як виявилось, є більш гнучким, ніж політична воля націй. І сьогодні він набуває нові гібридні форми... Ми впевнені, що необхідність універсального міжнародного інструменту по боротьбі з цим злочином давно назріла”, - сказав він.