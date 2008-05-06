Ющенко змінив причину звільнення Скопенка і забрав Університет у Литвина

Президент України Віктор ЮЩЕНКО змінив формулювання про причини звільнення Віктора СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, та поклав виконання обов`язків ректора КНУ ім. Тараса Шевченка на Леоніда ГУБЕРСЬКОГО, увільнивши від виконання цих обов`язків Володимира ЛИТВИНА.

Про це йдеться в Указі глави держави “Про внесення змін до Указу Президента України від 10 квітня 2008 року №315” від 5 травня 2008 року, опублікованому на офіційному сайті Президента.

Зокрема, “на зміну статей 1 і 3 Указу Президента України від 10 квітня 2008 року №315 «Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка» В.ЮЩЕНКО постановив:

“вважати СКОПЕНКА Віктора Васильовича звільненим з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв`язку з виходом на пенсію;

тимчасово, до вирішення в установленому порядку питання про призначення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, покласти виконання обов`язків Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка на ГУБЕРСЬКОГО Леоніда Васильовича - директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії наук України, увільнивши від виконання обов`язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.ЛИТВИНА”.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня ц. р. Президент України В.ЮЩЕНКО звільнив В.СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, призначивши виконуючим обов’язки ректора КНУ В.ЛИТВИНА – народного депутата України, завідувача кафедри новітньої історії України історичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, голову Наглядової ради цього університету (за згодою).

Водночас, в указі Президента від 10 квітня, розміщеному на його офіційному сайті, зазначалося, що глава держави скасував указ Президента від 12 січня 2000 року «Про призначення В.СКОПЕНКА ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Міністерству освіти і науки України Президент доручив забезпечити організацію відповідно до Закону України «Про вищу освіту» виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

72-річний В.СКОПЕНКО оскаржив в суді указ про своє звільнення з посади ректора КНУ, оскільки вважає це рішення глави держави неконституційним.