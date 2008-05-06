Ющенко запропонував Кучмі поважну посаду

Склад Наглядової ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідний указ глави держави розміщений на офіційному Інтернет-представництві Президента. Зокрема, до складу Наглядової ради увійшли віце-президент Національної академії наук України, народний депутат, голова Наглядової ради (за згодою) Володимир ЛИТВИН, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, президент Національного олімпійського комітету України (за згодою) Сергій БУБКА, академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України (за згодою) Валерій ГЕЄЦЬ, академік Національної академії наук України (за згодою) Іван ДЗЮБА, Надзвичайний і Повноважний посол Анатолій ЗЛЕНКО, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.Амосова (за згодою) Геннадій КНИШОВ, Президент України у 1991-1994 роках (за згодою) Леонід КРАВЧУК, президент Академії педагогічних наук України (за згодою) Василь КРЕМЕНЬ, Президент України у 1994-2004 роках (за згодою) Леонід КУЧМА, голова правління Українського фонду культури (за згодою) Борис ОЛІЙНИК, голова Ради Національного банку України (за згодою) Петро ПОРОШЕНКО, директор Інституту історії України Національної академії наук України (за згодою) Валерій СМОЛІЙ, президент Академії правових наук України (за згодою) Василь ТАЦІЙ, в.о. голови Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

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