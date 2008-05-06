Вибори в Києві можуть не відбутися через саботаж голів виборчкомів - експерт

Вибори в Києві можуть не відбутися через бездіяльність голів деяких виборчих комісій.

Таке припущення висловив експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства Олександр ЯРОШЕНКО.

За його словами, “наприклад, голови комісій і секретарі, які відповідають за організацію роботи комісій, просто не збирають засідання комісій, не одержують списки виборців у ТВК, що, формально, може призвести до зриву виборів 25 травня”.

На переконання експерта, “контроль над дільничними виборчкомами є ефективною технологією, яку можна направити як на забезпечення нормального волевиявлення киян, так і фальсифікації результатів, а також зриву самого виборчого процесу”.

За його даними, на сьогоднішній день сформовані всі дільничні комісії. “Чільну позицію щодо кадрового наповнення виборчкомів займає БЮТ: у них більше 300 голів дільничних комісій. При тому, що в НУ-НС й Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА більше 250 і приплюсувати до цього ще комісії під контролем Блоку Кличка, то ми одержимо фактичне домінування опозиції в складі виборчкомів”, - повідомив О.ЯРОШЕНКО. За його словами, “ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його блок має всього 113 голів комісій. З одного боку, таке представництво опозиційних до чинного мера політсил повинно забезпечити прозорість і чесність самого голосування. Опоненти ЧЕРНОВЕЦЬКОГО можуть сформувати ефективну систему спостереження за виборами й паралельний підрахунок голосів”.

Однак, додав він, “ми бачимо, що деякі політики із самого початку націлені не на забезпечення прозорості виборів, а на створення додаткових труднощів. Деякі кандидати в мери ремствують, що їхніх представників просто ігнорували при формуванні комісій, а пріоритет належав БЮТ”. По суті тепер київської влади самій, схоже доведеться створювати мережу спостерігачів, - припустив експерт.

Він висловив сподівання, що київська опозиція не піде шляхом конфліктного сценарію й не буде перешкоджати проведенню виборів. “Інакше, нам киянам, доведеться черговий раз розщедриться на нові вибори. А, з огляду на інфляцію й ріст цін, не хотілося б”, - зазначив О.ЯРОШЕНКО.