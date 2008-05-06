Микола Вересень говоритиме про деструктивні культи і їх жертви з Яном Щекатуровим

10:43, 06 травня 2008
Політика
424 0

Сьогодні  6  травня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем”: Ян ЩЕКАТУРОВ - голова Дніпропетровського міського центру допомоги жертвам деструктивних культів "Діалог". Він знає, що приховується за назвами певних релігійних організацій і товариств.

 Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ   7    травня  о 16.30.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter