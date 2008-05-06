Микола Вересень говоритиме про деструктивні культи і їх жертви з Яном Щекатуровим

Сьогодні 6 травня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем”: Ян ЩЕКАТУРОВ - голова Дніпропетровського міського центру допомоги жертвам деструктивних культів "Діалог". Він знає, що приховується за назвами певних релігійних організацій і товариств.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 7 травня о 16.30.