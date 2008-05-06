Тимошенко: Ви знаєте, у нас Росія не чекає...

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на сьогоднішній нараді з головами місцевих адміністрацій та керівниками газопостачальних організацій розкритикувала Херсонську область за найнижчий показник розрахунку за газ - 49,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідь на пояснення причин такої ситуації заступника голови Херсонської облдержадміністрації Олексія БЕСПАЛОВА прем`єр-міністр навела як приклад Одеську область, де, за її словами, проблеми схожі, проте рівень розрахунку за газ становить 106%.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що низький відсоток розрахунку за газ виникає внаслідок незадовільної роботи облгазів, певний вплив на це має й недостатня координуюча роль облдержадміністрацій.

«Я хочу вам поставити просте запитання, - сказала вона, звертаючись до О.БЕСПАЛОВА. - Ви знаєте, у нас Росія не чекає, ви знаєте, що кожного тижня нам нагадують про те, що Україна повинна заплатити. Борг сьогодні – в областях. І якщо Одеса може працювати, я назву ще Сумську область, яка теж може працювати майже на 100%, причому це не така багата й промислова область… Скажіть, скільки часу вам потрібно, як найгіршій області з усіх, щоб закрити борг, який у вас є, майже 32 млн. грн.».

У відповідь О.БЕСПАЛОВ зазначив, що «якщо буде постанова уряду, то фактично один місяць…».

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до нього із запитанням: «А до чого тут Кабінет Міністрів. У Одеській і Сумській областях є спеціальні для них постанови Кабміну?». Прем`єр підкреслила, що всі області працюють у рівних умовах, і попросила забути про кошти державного бюджету.

«Державний бюджет покрив трирічну заборгованість, яка була по газу, трирічний грабіж НАК «Нафтогаз» і відмивання грошей у НАК. Це закрив бюджет і сплатив увесь борг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У відповідь О.БЕСПАЛОВ заявив, що для ліквідації заборгованості необхідно 3 місяці.

«Тоді напишіть листа в «Газпром» і повідомте, що 3 місяці Росія чекатиме розрахунку за газ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО й дала два-три тижні для вирішення питання щодо заборгованості в області.

Вона також назвала серед найбільших боржників за газ Харківську, Донецьку, Дніпропетровську області.