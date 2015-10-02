Суд зобов’язав зареєструвати кандидатів партії "Відродження" у Дніпропетровську

21:25, 02 жовтня 2015
Політика
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Щойно Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення територіальної виборчої комісії, яким було відмовлено в реєстрації кандидату на посаду міського голови Дніпропетровська від партії “Відродження” Анатолію Крупському, а також списку кандидатів партії до Дніпропетровської міської ради.

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Про це повідомив перший заступник глави партії “Відродження” Володимир Пилипенко.

“Суд зобов’язав територіальну виборчу комісію повторно розглянути питання реєстрації кандидатів партії “Відродження” і визнав постанови виборчої комісії протиправними і такими, що суперечать “Закону про місцеві вибори”. Фактично суд підтвердив, що документи кандидатами партії “Відродження” були подані у повній відповідності до вимог Закону. Рішення суду однозначно свідчить про те, що комісія раніше безпідставно відмовила в реєстрації кандидатам партії “Відродження”, - сказав Володимир Пилипенко.

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Оскільки на підставі рішення суду відсутні всі юридичні перешкоди, партія “Відродження” вимагатиме від територіальної виборчої комісії у Дніпропетровську негайно зібратися і розглянути питання реєстрації кандидатів партії. 

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