Мінські домовленості не стосуються Криму - Кабмін

Мінські домовленості взагалі ніяк не стосуються Криму, адже по цій окупованій території взагалі нічого обговорювати.

Про це повідомляє міністерство інформаційної політики України на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином у відомстві прокоментували слова канцлера Німеччини Ангели Меркель про "відновлення суверенітету України, але без Криму".

"Мінські домовленості взагалі ніяк не стосуються Криму, тому що про нього взагалі нема чого обговорювати. Анексія Криму є грубим порушенням міжнародного права та статуту ООН і, на відміну від російської агресії на Донбасі, Росія анексувала цю територію, а Путін визнав, що це була спецоперація російських військ. Тому жодного торгу про "самовизначення" не може бути, оскільки спочатку була військова окупація регулярними частинами армії РФ, а вже потім так званий "референдум" (росіяни в Криму взагалі не мають права на "самовизначення", оскільки це положення ООН стосується лише корінних народів, що не мають своєї країни) ", - говориться в повідомленні.

Відповідно до статуту ООН, агресія не може бути виправдана жодними міркуваннями будь-якого характеру: політичного, економічного, військового чи іншого, і є злочином проти світу. "Жодні територіальні або інші досягнення, набуті в результаті агресії, ніколи не можуть бути визнані або легалізовані", - зазначають у відомстві.

"Переговорів Заходу з Російською Федерацією з Криму не може бути, оскільки вони б стали порушенням статуту ООН. Є тільки одна вимога - звільнити окуповану територію", - додали в міністерстві.

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