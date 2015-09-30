Голова Європейської ради нагадав, що анексія Криму є порушенням Статуту ООН

Виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН, він наголосив, що це стало одним із головних викликів, які постали нині перед Європою, «небачені й нечуті вже десятиліттями», передає Радіо Свобода.

«Європейські лідери мусять шукати відповідь на наслідки силової зміни кордонів на нашому континенті, як-то в Україні, на порушення Статуту ООН», – сказав Туск про цей виклик.

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Іншими, за його словами, є війни, що палають на південь і на схід від кордонів Європи, криза з біженцями, напади терористів усередині Європи й економічні труднощі деяких країн-членів Європейського союзу.

Але, запевнив Туск, Європа й далі так само віддана своїм цінностям і цілям, як і будь-коли, і не зійде зі свого курсу, незважаючи на ці виклики.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз ще на півроку продовжив санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України.