ЄЦ - за Тимошенко при Ющенку, але проти Тимошенко-президента

Народний депутат України, лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ не приховує, що Блок Юлії Тимошенко є головним політичним опонентом "Єдиного центру".

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КРІЛЬ заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

"Я проти того, щоб хтось використовував посаду прем’єр-міністра задля своїх президентських амбіцій", - сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, він голосував за Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, бо виступав і виступає за прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО при Президентові України Вікторі ЮЩЕНКУ, але проти прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО як кандидата на посаду Президента.

"Як тільки Юлія Володимирівна стане кандидатом в Президенти, в державі наступить кавардак", - вважає І.КРІЛЬ.

Він також зазначив, що "Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом в Президенти стала з першого дня, про це свідчать чимало її дій, хоча б ті ж виплати заощаджень".

"Виплати треба було робити, але треба було заробити грошей, стабілізувати економіку, дати можливість, щоб прийшли кошти, тоді б не було такої інфляції", – сказав він.

І.КРІЛЬ також закликав уряд виконувати свої обіцянки людям і закликав політиків не мовчати. "Ми не маємо права ховати правду від людей", - підкреслив лідер «Єдиного центру».