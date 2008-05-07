Один з кандидатів у мери Києва відмовився від виборів

Київська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення про скасування реєстрації Олега ВОВЧЕНКА як кандидата на посаду Київського міського голови на підставі його заяви.

Як передає кореспондент УНІАН, заява від О.ВОВЧЕНКА про відмову балотуватися надійшла 5 травня. Про причини відмови цього кандидата від участі в перегонах не повідомлялося.

Київський тервиборчком своєю постановою вніс зміни у відповідні документи щодо участі О.ВОВЧЕНКА у виборах мера столиці, а також виключив його прізвище з виборчого бюлетеня.

Таким чином, на сьогодні в мери Києва балотуються 77 кандидатів.

Позачергові вибори мера столиці призначені на 25 травня.