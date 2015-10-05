Рада готова розглядати ініціативи, які допоможуть вигнати агресора з України - Гройсман

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання УНІАН, чи готовий парламент підтримати зміни до законодавства щодо особливостей проведення виборів на окупованій території Донбасу.

Спікер зазначив, що “український парламент готовий до розгляду ініціатив, які будуть пов'язані з вигнанням агресора і військових з території України і відновленням територіальної цілісності. Тут український парламент буде демонструвати завжди свою принциповість”.

В той же час Гройсман не уточнив, чи правильно можна зрозуміти вчорашні заяви президента Петра Порошенка в інтерв'ю телеканалам, що вибори можуть бути проведені 25 жовтня на окупованих територіях.

Він зазначив: “Дозвольте мені не трактувати президента”.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі заявив, зокрема, що всі її учасники наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня та 1 листопада і досягли домовленостей, що такі вибори мають відбуватися виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих ДНР та ЛНР «буде ухвалений окремий закон".

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Пізніше Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, висловив переконання, що ВР внесе необхідні зміни в законодавство щодо проведення виборів на Донбасі

«Не маю жодного сумніву», - сказав він. За словами Порошенка, у виборах на Донбасі є свої особливості. Зокрема, щодо діяльності політичних партій, ЗМІ, переміщених осіб, роботи виборчих комісій.