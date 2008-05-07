«Форум порятунку Києва» відкриє таємниці закритих списків у Київраду. Прес-конференція в УНІАН

8 травня об 11.30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» на тему: «Нова Київрада – збіговисько забудовників? Чорні таємниці закритих списків». Йтиметься про київський земельний перерозподіл та про те, як йому запобігти. Учасники: головний координатор координаційної ради громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський, член виконкому координаційної ради громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Михайло Михалко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями