Частина передплатників таки отримала ”знищену” Портновим газету?

Фонд державного майна України направив офіційний запит ВАТ «Видавництво «Київська правда» щодо інформації про знищення сьогоднішнього тиражу газети «Відомості приватизації», яка друкується в цьому видавництві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Згідно з повідомленням, якщо буде офіційно підтверджено, що частину тиражу знищено, ФДМУ вимагатиме від видавництва додрукувати таку кількість газет, що бракує.

Відповідно до інформації прес-служби, більшість передплатників сьогодні все ж таки одержали «Відомості приватизації». Водночас агентству УНІАН, яке також є передплатником цього видання, газету сьогодні доставлено не було.

У ФДМУ зазначили, що Фонд проінформував про ситуацію, що склалася, «компетентні органи».

Як повідомляв УНІАН, призначений урядом в.о. голови Фонду держмайна, народний депутат Андрій ПОРТНОВ заявив, що сьогодні вночі в друкарні «Київська правда» було знищено тираж газети «Відомості приватизації», підписаний усунутою урядом від виконання повноважень голови ФДМУ Валентиною СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За його словами, в цьому номері газети були оголошення про скасування конкурсу з продажу пакетів акцій Одеського припортового заводу і ряду обленерго.

«Тільки наша особиста присутність і письмове звернення до керівництва друкарні дозволила знищити тираж у рамках закону», - сказав А.ПОРТНОВ.

За його словами, за фактом знищення незаконного тиражу складено відповідний акт. «Ті, хто завдав такими діями шкоди державі, витративши гроші на видання газети, відповідатимуть згідно із законом», - переконаний А.ПОРТНОВ.