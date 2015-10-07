ЄС і США можуть скасувати санкції лише за умови виведення російських військ з Донбасу - МЗС

Про це він сказав в ефірі Hromadske.tv

"Крім головних результатів переговорів у Парижі, стало абсолютно ясно, що наші партнери по "нормандскому формату", і Європейський Союз, і всі інші партнери в демократичному світі абсолютно чітко прив'язують повне виконання Мінських домовленостей з можливістю скасування санкцій.

Тобто, до того моменту, поки російські війська заберуться з Донбасу, говорити про скасування санкцій, введених Європейським Союзом і Сполученими Штатами, не доведеться", - підкреслив Макєєв.

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Представник МЗС вважає, що при інших умовах, ніякого послаблення санкцій не буде. "Немає прив'язки, що санкції будуть скасовані, як тільки Москва перестане стріляти", - сказав Макєєв.

Він пояснив, що прив'язка санкцій до повного виконання Мінських домовленостей означає виконання саме всіх пунктів, від першого до останнього, цих домовленостей.